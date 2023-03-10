В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали водителя пассажирского автобуса, который находился в состоянии наркотического опьянения.

«ЛиАЗ», следовавший по маршруту №15, госавтоинспекторы остановили вблизи дома №63 по улице Косарева для проверки документов.

При проверке водителя автобуса сотрудники ДПС выявили у него признаки опьянения, в связи с чем мужчину направили в наркологический кабинет для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«В ходе проведения медицинского освидетельствования и проведения химико-токсикологической экспертизы, у водителя автобуса установлено состояние наркотического опьянения», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Водителю грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Также его поставили на наркологический учет.