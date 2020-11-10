В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Сотрудники ГИБДД Челябинска выясняют причины ДТП, которое произошло на северо-западе города. Во время движения перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадавших нет.
ДТП произошло сегодня, 10 ноября, на улице профессора Благих.
«По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. Автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в ГИБДД Челябинска.
Известно, что это было маршрутное такси №3. В момент аварии в нем находились пассажиры. Пока сообщается, что никто из них не пострадал.
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