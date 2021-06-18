В Челябинске перевернулось такси с пассажиром

В Челябинске перевернулось такси «Яндекс». В салоне была женщина-пассажир. Она госпитализирована.

Авария произошла сегодня, 18 июня, на перекрестке улиц Мира и Румянцева. При столкновении «Шкоды» и «Киа» второе авто от удара перевернулось на крышу. Оба автомобиля принадлежат службе такси. Пострадали два человеке.

«У пассажирки KIA закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер, грудного отдела позвоночника. Она госпитализирована в ГКБ № 6. Второй пострадавший - водитель KIA. У него ссадины верхних конечностей, от госпитализации он отказался», - рассказала пресс-секретарь администрации Челябинска Анна Фалалеева.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.