В Челябинске пешеход попал под трамвай и легковушку

В Челябинске пешеход остался жив после того, как его сначала сбил трамвай, а затем он попал под колеса иномарки. С травмами различной степени тяжести мужчина госпитализирован.

ДТП произошло в восемь часов вечера 19 сентября в районе дома № 29 по Шоссе Металлургов.

Водитель трамвая совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, после чего он упал на проезжую часть и на него совершил наезд автомобиль САНГ ЕНГ.

В результате происшествия мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Переход проезжей части в неустановленном месте приводит к трагическим последствиям. Только за 8 месяц текущего года произошло 357 наездов на пешеходов, в которых 21 человек погиб, и свыше 300 получили ранения различной степени тяжести. В 97 случаях, происшествия произошли по вине пешеходов. Практически у всех пеших нарушителей правил дорожного движения, которые находились на проезжей части в темное время суток отсутствовали световозвращающие элементы на верхней одежде, которые помогли бы водителям в условиях недостаточной видимости заранее увидеть пешехода и предотвратить дорожную трагедию», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску