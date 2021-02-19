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В Челябинске по решению суда арестована еще одна соратница Навального

В Челябинске Тракторозаводский районный суд приговорил к аресту на 10 суток активистку Инну Пономареву, участвовавшую в незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщил координатор челябинского отделения «Открытой России» Денис Ибрагимов, Инна Пономарева признана

виновной в нарушении установленного порядка проведения митинга. Ей предъявлено было обвинение по части восьмой статьи 20.2 КоАП. Активистка арестована на десять суток.

Напомним, 17 февраля, полицейские Челябинска пришли домой к экоактивистке Инне Пономаревой, активной участнице несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, суды Челябинска уже рассмотрели порядка 20 дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Челябинске 23 и 31 января.