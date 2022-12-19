19.12.2022
На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области
19.12.2022
В Челябинске процветает незаконная торговля елками и пиротехникой
19.12.2022
«Единая Россия» Челябинской области готовит новогодний гуманитарный конвой
19.12.2022
Жители Челябинска планируют сэкономить на праздновании Нового года
19.12.2022
Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска
19.12.2022
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО бесплатной полевой почтой
В Челябинске процветает незаконная торговля елками и пиротехникой
06.07.2018
Южноуральский омбудсмен подключилась к спасению товара и водителей из Казахстана
14.06.2016
Полицейские демонтировали три незаконно установленных в Челябинске киоска
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022