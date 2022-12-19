В Челябинске процветает незаконная торговля елками и пиротехникой

Главный полицейский Челябинска Андрей Меньшенин обратился к главам районов и руководителям отделов торговли подключиться к проверке мест незаконной продажи елок и пиротехники.

Об этом начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин сказал сегодня, 19 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Челябинские полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия «Пиротехника» и «Ель». У меня просьба к главам районов, чтобы они и руководители отделов торговли подключились к проверке мест, где незаконно торгуют елками и пиротехникой», - сказал Андрей Меньшенин.

Напомним, на профилактику противоправных деяний, связанных с оборотом пиротехнических изделий и елок, ориентированы наряды полиции, осуществляющие патрулирование на автомобильных дорогах и улицах города. Сотрудники полиции проверяют места реализации пиротехнических изделий и елок.

За несанкционированную торговлю елками предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.

Сотрудники полиции также напоминают челябинцам, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение, неумение, а нередко и нежелание, в том числе из хулиганских побуждений правильно, в соответствии с инструкцией применять фейерверки может привести к тяжким последствиям.



Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Сотрудники полиции просят граждан сообщать о всех фактах незаконной реализации пиротехнических изделий по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02/102.