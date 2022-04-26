В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки

В Челябинске при пожаре в садовом товариществе «Тракторосад -2» погибла семилетняя девочка. Четырехлетнего мальчика помогли вытащить из горящего дома соседи. Известно, что вместе с детьми в доме также находилась бабушка. По имеющейся информации, женщина покинула место происшествия.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня, 26 апреля, на центральный пункт связи через систему «112» поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе «Тракторосад-2».

«По словам очевидцев, огненная стихия полностью охватила двухэтажный деревянный дачный дом. К месту происшествия незамедлительно направились расчеты - по повышенному номеру сложности тушения возгорания. Прибывшие огнеборцы получили информацию о том, что в полыхающем доме могут находиться бабушка и двое детей. Маленького мальчика обнаружили у соседей, он не пострадал – так же, как и бабушка», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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Специалисты провели боевое развертывание и приступили к тушению. Пламя стремительно распространялось и перекинулось на надворные постройки. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 150 квадратных метров и не допустить переход огня на соседние сооружения.

В ходе ликвидации последствий ЧП было обнаружено тело девочки без признаков жизни.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают испытательная пожарная лаборатория, психолог челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прокуратурой Челябинской области организована проверка в связи с гибелью ребенка на пожаре.

«На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев с целью координации действий оперативных служб. Предварительно установлено, что двое несовершеннолетних детей в момент возникновения пожара находились в садовом доме с бабушкой, дети проживают с отцом в неполной семье», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По информации из собственного источника, бабушка покинула место пожара.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.

Также следственными органами СУ СК России по Челябинской области организована проверка, ход проведения которой поставлен прокуратурой на контроль.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области и прокуратура Челябинской области