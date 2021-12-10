В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии

В Челябинске расследуют убийство в камере следственного изолятора №1 мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования девочки. По факту случившегося следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ.

Арестант был обнаружен мертвым вчера, девятого декабря. С педофилом расправился его сокамерник, которого в настоящее время уже допросили.

Факт совершения преступления в отношении обвиняемого по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» подтвердила руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

«По данному факту проводится проверка», - сообщила Ольга Емельянова.

Отметим, убитый весной этого года попытался напасть на маленькую девочку в подъезде жилого дома по улице Винницкой. Совершить злодеяние он, к счастью, не сумел, так как следом за ребенком шла мама – она спугнула преступника.

К слову, южноуральцы, уже прочитавшие новостью про случившееся, благодарят неизвестного общественности сокамерника педофила и пишут, что справедливость восторжествовала.

Такая же реакция у людей была на самоубийство другого челябинца, виновного в смерти семимесячного младенца. Молодой мужчина покончил с собой в СИЗО Челябинска 27-го ноября – на следующий день после вынесения обвинительного приговора. Жители региона в комментариях к новости в социальных сетях дружно радовались такому исходу.