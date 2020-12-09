В Челябинске самолет не смог вылететь из аэропорта из-за неисправного шасси.
ЧП произошло в аэропорту южноуральской столицы вчера, восьмого декабря. При рулении воздушного судна на аэродроме экипаж выявил неисправность передней стойки шасси.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU 1421 сообщением Челябинск - Москва (Шереметьево). Борт с пассажирами был отбуксирован на стоянку.
На рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.
В настоящее время представитель авиакомпании оказывает пассажирам необходимые услуги.
Транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов в связи с обнаружением неисправности шасси самолета при рулении на аэродроме аэропорта имени Курчатова.
Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора.