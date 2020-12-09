В Челябинске за ночь вывезено более 950 тонн снега

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

В Челябинске самолет не смог вылететь из аэропорта из-за неисправного шасси

В психбольнице ГУФСИН Челябинской области покончил с собой заключенный

Челябинский театр в последний раз покажет «Царскую невесту» Римского-Корсакова

Гехт – о первых добровольцах, сроках и противопоказаниях вакцинации от ковида

Среднемесячная зарплата южноуральцев к 2023 году достигнет 45,7 тысячи рублей

В Челябинске самолет не смог вылететь из аэропорта из-за неисправного шасси

В Челябинске самолет не смог вылететь из аэропорта из-за неисправного шасси.

ЧП произошло в аэропорту южноуральской столицы вчера, восьмого декабря. При рулении воздушного судна на аэродроме экипаж выявил неисправность передней стойки шасси.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU 1421 сообщением Челябинск - Москва (Шереметьево). Борт с пассажирами был отбуксирован на стоянку.

На рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

В настоящее время представитель авиакомпании оказывает пассажирам необходимые услуги.

Транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов в связи с обнаружением неисправности шасси самолета при рулении на аэродроме аэропорта имени Курчатова.

Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора.