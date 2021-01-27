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В Челябинске силовики изъяли 70 тысяч бутылок паленого алкоголя

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД региона изъяли около 70 тысяч бутылок немаркированного алкоголя, на продаже которого хотели заработать двое жителей южноуральской столицы.

Немаркированная алкогольная продукция была обнаружена на одном из рынков Челябинска, в складском помещении. Установлено, что спиртное предназначалось для реализации. Изъятый алкоголь направлен на исследование. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения.