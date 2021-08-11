В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев

Восемь новых вагонов, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, уже находятся в Челябинске на частичной досборке и комплексной подготовке для эксплуатации на городских трамвайных маршрутах, до конца августа доставлены будут еще два трамвая. Из запустят на линию уже к сентябрю, еще 20 вагонов выйдут на линию к концу 2021 года.

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Сегодня, 11 августа, в трамвайном депо №1 провели осмотр трамваев и производственных помещений для их досборки и ремонта заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль совместно с руководством министерства дорожного хозяйства и транспорта области и членом Совета директоров АО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) Юрием Осинцевым.

«В этом году наконец-то началось масштабное обновление трамваев, первая партия из восьми штук уже находится сейчас на территории депо. Сейчас идёт процесс досборки, приёмка и, что очень важно, обучение персонала. В сентябре первые вагоны должны выйти на линию, - сообщил Сергей Шаль. - До конца года в Челябинск поступят в общей сложности 30 единиц, и сегодня мы ещё раз убедились, что работы идут без отставания, согласно графику».

Новые трамваи будет обслуживать компания - подразделение «Синары», которая выиграла конкурс на поставку техники в Челябинск. Частичная досборка и подготовка трамвайных вагонов к эксплуатации производится в одном из производственных помещений депо №1. При поддержке компании оно отремонтировано и укомплектовано всем необходимым оборудованием для проведения работ, здесь могут единовременно обслуживать до шести вагонов.

«Мы создали в Синаре компанию, которая будет заниматься эксплуатацией трамвайных вагонов, обеспечивать сервис. Это выгодно, чтобы количество трамваев, которые находятся в ремонте, было меньше. Чтобы не простаивали неотремонтированные трамваи, что является финансовой нагрузкой и на муниципалитет, и на регион», - рассказал Юрий Осинцев.

На стадии подсборки трамваев выполняется установка таких элементов, как: пантографы, внешние светотехнические приборы, передние и задние буферы, зеркала заднего вида, стеклоочистители, тележечные фальшборты и прочие комплектующие, уточнили в пресс-службе Синары.

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В Челябинск поставляют полунизкопольные трамваи, оборудованные современной электроникой, кондиционированием и отоплением, бесплатным Wi-Fi для возможности выхода в интернет, usb-розетками для подзарядки мобильных устройств, адресным открытием дверей. Также они оснащены вспомогательными посадочными устройствами в виде выдвижной или откидной рампы для обеспечения посадки-высадки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

«Подготовка вагонов к эксплуатации подразумевает тестирование всех основных систем, узлов и агрегатов на работоспособность и соответствие техническому заданию. Также на данном этапе тщательной проверке подвергаются системы торможения (во всех возможных режимах), навигации, пожаротушения, видеонаблюдения и автоматизированный информационный и мультимедийный комплексы. Завершает данный процесс инспектирование работы тяговых электродвигателей, кондиционеров салона и кабины водителя и прочих узлов и оборудования трамвайного вагона. Помимо этого, именно в депо происходит тестовая обкатка трамваев перед выпуском их на линию», - пояснили в пресс-службе холдинга СТМ.

В настоящее время также идет подготовка водителей к новой системе управления. Как рассказал водитель трамвая Вадим Старицын, разница между старыми и новыми трамваями сильно ощутима, но обучение управлению современной электроникой занимает не более двух рабочих смен.

«По сравнению со старой техникой – это небо и земля. Тут много дополнительных функций. Здесь есть адресное открытие дверь, автономный ход, система управления и движения более современная, сам вагон плавнее. Еще бы рельсы хорошие – будет совсем здорово», - отметил Вадим Старицын.

В Челябинске уже начался капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в городе планируется провести реконструкцию 25 трамвайных платформ, еще две будут установлены на новых остановках. Также ведется ремонт трамвайных переездов, намечен ремонт двух наиболее аварийных участков трамвайных путей.

«Мы основную ставку делаем на развитие общественного транспорта. Обновить нужно подвижной состав, рельсы, узлы, депо, контактную сеть – список можно продолжать долго. Начинаем заниматься постепенно всем по мере возможностей. В этом году пять километров одиночного пути отремонтировано. Также проектируем 20 километров путей на следующий год», - рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Кроме того, министерством планируется повторить опыт приподнятых рельсов на 15 сантиметров над дорогой. По улице Первой Пятилетки они будут с открытой рельсошпальной решеткой, чтобы движению трамваев не мешали даже автомобили с высокой подвеской.

Напомним, в настоящее время в Челябинске в рамках транспортной реформы агломерации комитет дорожного хозяйства города проводит комплексную перезагрузку системы рельсового транспорта. Ее итогом станет увеличение скорости трамвая и снижение стоимости проездного билета.

Также в настоящее время активно ведутся работы по реконструкции трамвайных остановок с монтажом более высокой платформы, чтобы в среднюю дверь можно было зайти, не поднимаясь по ступенькам.

Напомним, новые трамваи Челябинска будут украшены уникальным паттерном, который состоит из повторяющихся элементов-символов, характеризующие Челябинск, его историю и современность.

Как отметил Сергей Шаль, за ближайшие два-три года планируется обновить весь парк трамваев. Эти предложения уже формируются для рассмотрения правительством области и выделения необходимого бюджета. В первой партии один новый трамвай стоил 35 миллионов рублей, все 30 вагонов обошлись бюджету региона в один миллиард рублей.

Также сейчас в Челябинске уже тестируют новые троллейбусы разных производителей. Уже подана заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита на реконструкцию всей троллейбусной сети.