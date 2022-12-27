27.12.2022
Новая библиотека на Тополиной аллее порадует поклонников экостиля
27.12.2022
В Челябинске сотрудник автосервиса угнал маршрутку
27.12.2022
Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой
27.12.2022
Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
27.12.2022
Работники «Уральской кузницы» проверили навыки игры в стритбол
В Челябинске сотрудник автосервиса угнал маршрутку
17.03.2021
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
03.04.2019
Чтобы добраться до дома, пьяный челябинец угнал авто
20.02.2019
В Челябинске угонщик дорогих иномарок получил условный срок
05.02.2019
На пять лет за старенькую «семерку»?
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022