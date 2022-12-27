В Челябинске сотрудник автосервиса угнал маршрутку

Из автосервиса, расположенного в Металлургическом районе, сотрудник угнал ПАЗик (маршрут 92). Угонщиком оказался ранее судимый местный житель.

Получив, сообщение инспекторы выдвинулись по предполагаемому маршруту движения и на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской задержали ранее угонщика – работника автосервиса.

«Выяснилось, что автобус оставили на ремонт в автосервисе, работник которого воспользовался ключами и решил прокатиться на отремонтированном транспортном средстве. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное», - сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.