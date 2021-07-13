В Челябинске спасатели подняли со дна Голубого карьера тело утонувшего парня

В Челябинске спасатели городской службы спасения вчера, 12-го июля, подняли со дна Голубого карьера тело утонувшего двумя днями ранее 21-летнего парня.

Как сообщает управление безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, трагедия произошла в субботу, десятого июля, около семи вечера.

Молодой человек, отдыхавший на берегу карьера, решил пересечь его вплавь. Как сообщили очевидцы, примерно на середине водоема он погрузился под воду. Все произошло очень быстро, и никто не успел оказать ему помощь. Предположительно, у парня случился сердечный приступ.