В Челябинске столкнулись четыре автомобиля – две газели и две легковушки. Есть пострадавший

Массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкситов.

«Водитель автомобиля Датсун и водитель автомобиля Газ совершили между собой столкновение, после чего автомобиль Датсун изменил направление движения и совершил столкновение с другим автомобилем Газ, двигающимся со встречного направления, после чего совершил столкновение с автомобилем Лада», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Датсут.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.