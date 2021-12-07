В Челябинске суд Центрального района решит судьбу похитителя люков с улицы Коммуны

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело о похищении канализационных люков, утвердив обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины – безработного, ранее судимого.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, житель южноуральской столицы обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части второй статьи 158 УК РФ).

Следствием установлено, что седьмого сентября этого года от дома №86 по улице Коммуны обвиняемый вместе со своим знакомым (личность второго злоумышленника установлена не была) похитил два металлических канализационных люка. Имущество МУП «ПОВВ Челябинска» воры погрузили в автомобиль NISSAN X-trail и вывезли.

Ущерб, превысивший 12 тысяч рублей, обвиняемый возместил в полном объеме в ходе предварительного расследования. Приговор похитителю люков будет выносить Центральный районный суд Челябинска.

Напомним, неделю назад в областном центре был задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Ущерб от действий этого злоумышленника (установлено 12 эпизодов противоправной его деятельности) превысил 92 тысячи рублей. Ход расследования данного уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 158 УК РФ «Кража» в отделе полиции Тракторозаводского района, держит на контроле прокуратура. Отметим, участок новой дороги на улице Конструктора Духова находится в непосредственной близости от школы №116 в Чурилово – здесь постоянно ходят дети.