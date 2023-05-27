27.05.2023
На полевой дороге в Карталинском районе в ДТП погибли двое молодых людей, один человек в больнице
27.05.2023
В Челябинске суд отправил в СИЗО бомжа за покушение на убийство новорожденной дочки
27.05.2023
В Ленинском районе Челябинска включили символ лета
27.05.2023
Люся - кошка говорящая
26.05.2023
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
В Челябинске суд отправил в СИЗО бомжа за покушение на убийство новорожденной дочки
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023