В Челябинске суд отправил в СИЗО бомжа за покушение на убийство новорожденной дочки

В Челябинске сегодня, 27 мая, Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражу бомжу, бросившему новорожденную дочку в мусорный бак.

Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, 39-летний мужчина арестован на два месяца по обвинению в покушении на убийство младенца.

Обвиняемый признал вину в совершенном злодеянии. На помойку девочку он выбросил в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, завернутую в пакет новорожденную нашли в мусорном баке в центре Челябинска, во дворе дома №100 по улице Васенко, в пятницу, 26 мая. Девочку родила 39-летняя горожанка, не имеющая определенного места жительства.

Скорая помощь доставила малышку в больницу. Полицейские установили родителей ребенка в течение получаса с момента поступления сообщения.