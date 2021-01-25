В Челябинске суд вынес приговор по делу о махинациях с подземным переходом

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В Челябинске суд вынес приговор по делу о махинациях с подземным переходом

В Челябинске суд признал бывшего директора муниципального учреждения «горсад им.Пушкина» Ольгу Попову виновной в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). За незаконную сдачу в аренду киосков в подземном переходе на площади Революции ей назначили штраф в 30 тысяч рублей, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годы осужденная, вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям, без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества (подземного перехода под площадью Революции), - сказал Шишков. - Данными преступными действиями она причинила ущерб муниципальному учреждению в сумме более 4,9 млн рублей».

Кроме того суд также удовлетворил иск муниципального учреждения о взыскании с Поповой 4,9 млн рублей.

Напомним, после скандала власти начали приводить подземный переход в порядок. В частности там убрали все киоски, а на стенах появились рисунки с изображением достопримечательностей Челябинска.