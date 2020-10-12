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В Челябинске на площади Революции вместо подземного появится наземный переход

Общество
Сегодня, 11:26
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске на площади Революции вместо подземного появится наземный переход – не навсегда, а на время ремонта лестничного марша, ведущего в трамвайной остановке напротив бывшего магазина «Ритм» на улице Цвиллинга.

Организовать передвижение пешеходов «по земле» планируется на этой неделе, о чем сегодня, 12-го октября, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

После того как наземный переход начнет функционировать, подрядчик начнет приводить в порядок старую и небезопасную лестницу, по которой ходит большое количество людей и которая давно требовала ремонта.

По словам Сергея Авдеева, в другом переходе на площади Революции – «смотрящем» на Кировку и Заксобрание региона – совсем скоро будет закончена художественная роспись стен: художники почти закончили творческое оформление «подземелья».

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
подземные переходы
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