В Челябинске уголовник с пистолетом напал на водителя троллейбуса

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в причинении побоев водителю троллейбуса.

Наряд группы задержания войск национальной гвардии получил сообщение из отдела полиции «Курчатовский» о том, что напротив дома №9 по Свердловскому проспекту, на остановке «Улица Островского», в троллейбусе произошла драка.

«К прибывшим через четыре минуты росгвардейцам обратилась 37-летняя женщина. Она указала на молодого человека, который, с ее слов, в ходе словесного конфликта нанес несколько ударов по голове предметом, внешне похожим на пистолет, водителю троллейбуса», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Он также добавил, что нападавший мужчина был пьян.

Бригада скорой помощи, вызванная на место, оказала первую медицинскую помощь 46-летнему потерпевшему, после чего он был госпитализирован.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый 21-летний челябинец.

Следственно-оперативная группа изъяла у нападавшего пневматический пистолет, внешне похожий на ПМ.