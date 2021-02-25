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В Челябинске угонщики иномарки пытались спастись бегством от полиции

Сотрудникам ГИБДД Челябинска пришлось устроить гонки по центру города, чтобы задержать угонщиков иномарки. Водитель и пассажир пытались убежать от стражей порядка, но были задержаны.

Вечером 24 февраля в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску поступила информация о том, что на улице Агалакова совершен угон автомобиля Ниссан. Незамедлительно все экипажи ДПС были ориентированы на задержание угнанного транспортного средства.

Как сообщили в ГИБДД по городу Челябинску, в ходе слаженных действий сотрудников дежурной части и наружных нарядов госавтоинспекции уже через несколько минут было установлено, что автомобиль движется по улице Энтузиастов, где он и был блокирован. Водитель и пассажир попытались скрыться бегством, но были задержаны сотрудниками ГИБДД и доставлены в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств.