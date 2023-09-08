В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»

В Советском районе Челябинска сегодня, восьмого сентября, около трех часов ночи на улице Кузнецова насмерть разбился 35-летний водитель «Лады Приоры», уходивший от погони сотрудников ДПС.

По предварительным данным, мужчина не выполнил законные требования стражей порядка об остановке. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина нарушал скоростной режим, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и продолжая игнорировать законные требования госавтоинспекторов, заявили в региональном полицейском главке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, нарушитель, пренебрегая правилами дорожного движения, используя агрессивную манеру вождения, пересек шестиполосную проезжую часть и выехал на встречку. Он создал несколько аварийных ситуаций, продолжая совершать опасные маневры перед встречным гражданским автотранспортом.

Экипажи ДПС предпринимали все необходимые меры для недопущения более тяжких последствий такого поведения автонарушителя, подчеркнули в региональном полицейском главке.

Столкнувшись в ходе ночной гонки со служебным автомобилем ДПС, «Лада Приора» опрокинулась. Ее водитель сразу погиб.

К месту происшествия выезжал главный госавтоинспектор Челябинской области полковник полиции Иван Путков.

Начата служебная проверка, результаты которой позволят дать объективную оценку принятым дорожными полицейскими мерам