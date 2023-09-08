08.09.2023
Семиклассники ОЦ № 5 Челябинска начали обучение в инженерном классе ЧелГУ
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
В Госавтоинспекции по данному факту проводится служебная проверка
04.09.2023
В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
03.04.2022
Четыре человека погибли в ДТП в Верхнеуральском районе
01.08.2021
В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023