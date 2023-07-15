В Челябинске в ДТП пострадали три девочки и женщина

В Челябинске сегодня, 15 июля, произошло ДТП, в котором пострадали три девочки и женщина. Двум детям и взрослой пострадавшей назначено амбулаторное лечение, один ребенок госпитализирован.

Авария случилась около семи часов утра около дома №2-А по Копейскому шоссе – столкнулись иномарки «Фольксваген Поло» (за рулем находился мужчина 1978 года рождения) и «Киа Спортейдж» под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате ДТП травмы получили пассажиры «Фольксвагена» - девочки 2009, 2011 и 2018 годов рождения и женщина 1983 года рождения, рассказали в УГИБДД по Челябинской области.