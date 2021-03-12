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В Челябинске в приюте заживо сгорели 12 кошек и кролик

В приюте для животных «Лилин» в Челябинске произошел пожар. В огне погибли 12 кошек и один кролик.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» хозяйка приюта Алина Койгерова-Назаренко.

Пожар произошел ночью 11 марта. По словам хозяйки, причиной возгорания стала неисправность проводки.

«Был пожар в кошачьем домике, погибли 12 кошек и один кролик, - поделилась Алина Койгерова-Назаренко. – Вчера был сотрудник МЧС. Он сказал, что официальная версия пожара – проводка».

Вместе с тем Светлана Фдотова на своей странице «ВКонтакте» пишет: «Сегодня сгорел дом в концлагере под названием «Лилин». Все котята погибли. Ну почему животные должны расплачиваться своими жизнями? Когда же этот ад закончиться? Мы не знаем пока по чьей вине случилась эта трагедия. Кто-то умышленно поджег или это вина хозяйки, которая содержала животных в ужасных условиях. Простите нас котятки, что не уберегли и не успели вас спасти». Светлана разместила и фото животных.

В комментариях к публикации женщина написала, что проводка была новая.

«Проводка была новая, мы меняли этом домике. Были проведены специальные провода, которые не горят. Из-за проводки пожар не мог возникнуть», - отметила Светлана Фдотова (под таким именем заведена страница).

Вместе с тем, Алина Койгерова-Назаренко предположила, что в соцсетях публикуют информацию, которая ее очерняет.

«Это мое хозяйство, это мои животные. Семья Федотовых пришла ко мне, познакомилась с моим работником, который тогда там жил и убирался в вольерах, - сказала в разговоре с журналистом «Урал-пресс-информ» хозяйка приюта. - Возможно, он сказал неправду. Возможно, он сказал молодым девушкам, что он здесь хозяин. Тот человек, который их пустил, был всего лишь рабочим. Они начали вести себя агрессивно, мне пришлось их оттуда попросить уйти. С тех пор они обозлились и теперь поставляют против меня информацию, порочащую меня. Я не могу утверждать, что они устраивают провокацию, но я подозреваю».

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре садового домика в СНТ «Электродчик» поступило в три часа 51 минуту. Возгорание ликвидировали через два часа – в пять часов 51 минуту. На месте от чрезвычайного ведомства работали 12 человек от три единицы техники.

Фото: vk.com, Светлана Фдотова