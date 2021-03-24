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В Челябинске в уголовном деле главного энергетика муниципального предприятия появились новые эпизоды

Продолжается расследование уголовного дела в отношении главного энергетика муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска»

Дениса Бабухина, обвиняемого в получении взяток в крупном размере. В деле появились новые эпизоды и фигурант.

Сейчас уже трех сотрудников коммерческих организаций города силовики подозревают в даче взяток главному энергетику муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» Денису Бабухину.

Об этом сообщает СКР по Челябинской области.

Изначально было известно, что в октябре 2020 года Денис Бабухин получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от руководителей двух коммерческих организаций за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему ремонту линии наружного освещения хоккейных кортов Челябинска и работ по монтажу и восстановлению сетей наружного освещения города.

Сейчас сумма взяток выросла уже до 400 тысяч, а в деле появился третий фигурант, который передавал Бабухину деньги.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», преступления были выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Сам Бабухин сейчас находится в СИЗО.

Напомним, МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» занимается обслуживанием централизованной системы водоотведения улично-дорожной сети, уличного освещения и инженерной инфраструктуры улично-дорожной сети областного центра.