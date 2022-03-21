21.03.2022
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
20.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 марта
20.03.2022
В Челябинске изменятся семь автобусных маршрутов
20.03.2022
В Магнитогорске подросток-беженец из ДНР получил гражданство России
20.03.2022
Южноуральские обувные компании увеличат объёмы выпуска продукции
20.03.2022
В России проиндексируют социальные пенсии
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
10.03.2022
Челябинск нуждается в «охотниках за головами»
15.11.2021
Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне
12.11.2021
Общественники попросили главу Миасса привести в порядок изуродованные дома на проспекте легендарного ракетостроителя
07.10.2021
Зря плитку клали, стены закрашивали: в Советском районе Челябинска зафиксированы факты вандализма
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022