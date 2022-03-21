В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции

В Челябинске вандалы изуродовали стены недавно отремонтированного подземного перехода на площади Революции.

«Росписью» стен «художники» занялись в ночь с 19-го на 20-е марта, «разукрасив» ядовито-красными каракулями подземелье на пересечении проспекта Ленина с улицами Кирова и Воровского.

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О происшествии вечером 20-го марта сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отметив, что сотрудники МБУ «Геоцентр» уже начали работы по очистке стен.

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», - обратились челябинские власти к жителям.

Отметим, жители южноуральской столицы очень любят портить подземные переходы, а также здания, жилые дома, в том числе свежепокрашенные.