В Челябинске водитель иномарки сбил ребенка

В Челябинске водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика. Он перебегал дорогу на красный свет.

Авария произошла напротив дома №19 по улице Новороссийская.

«Водитель, управляя автомобилем Фольксваген Поло совершил наезд на пешехода (11-летнего мальчика), переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы. В момент дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний один, без сопровождения взрослых, направлялся домой с прогулки. Был одет в одежду темных тонов без световозращающих элементов», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

С наступлением теплых дней дети начали массово выходить на прогулки. Чаще всего они гуляют самостоятельно, многие родители не уделяют должного внимания поведению своих детей на дорогах города. Только за прошедшие выходные дни в Челябинске зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних, в которых травмы получили пятеро детей. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии. Госавтоинспекция города Челябинска обращается к родителям. Не допускайте бесконтрольного нахождения детей на улицах города. Каждый раз перед прогулкой напоминайте им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, переходить проезжую часть только шагом и по пешеходному переходу. Ни в коем случае не использовать при переходе дороги наушники и телефоны. Убедиться в безопасности перехода и только затем переходить проезжую часть.