18.04.2022
В Челябинске завершилась акция «Дети улиц»
18.04.2022
Будут судить миассца, который за деньги обещал пристроить детей в детский сад
18.04.2022
Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве «отстающего» садика на Горького
18.04.2022
В Челябинске водитель иномарки сбил ребенка
18.04.2022
В Челябинске сотрудник ГИБДД украл иномарку
18.04.2022
Педофил из Златоуста отправили в колонию
В Челябинске водитель иномарки сбил ребенка
13.04.2022
На южноуральской трассе автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся
12.04.2022
Количество ДТП на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 3,5 раза
12.04.2022
В Челябинске участились ДТП с травмированием детей
08.04.2022
В Челябинске почти тысяча аварий могли произойти из-за отвратительных дорог
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022