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В Челябинске водитель сбил на «зебре» двух студенток юридического колледжа

Фото: 
ГИБДД Челябинска
Происшествия
Сегодня, 12:00
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Две студентки Челябинского юридического колледжа попали под колеса иномарки. Они не нарушали правил дорожного движения и переходили дорогу по «зебре». Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

ДТП произошло в начале второго ночи восьмого сентября на улице Братьев Кашириных. Наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил водитель автомобиля «Рено Логан» (в дальнейшем он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).

«Сотрудниками ГИБДД Челябинска данный водитель ранее задерживался и отстранялся от управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Материалы были направлены в суд для принятия решения по делу об административном нарушении», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Городская Госавтоинспекция напоминает, что наличие световозращающих элементов на одежде пешеходов значительно помогает водителям в темное время суток и в условиях недостаточной видимости заранее увидеть пешехода на дороге и предотвратить трагедию.

Сотрудники ГИБДД убедительно рекомендует всем родителям оснастить одежду школьников световозращающими элементами и напомнить детям правила перехода проезжей части.

 

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