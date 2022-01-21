В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки

Министерство экологии Челябинской области провело проверку по обращению регионального отделения Народного фронта о нелегальной свалке размером с футбольное поле неподалеку от микрорайона Чурилово. По данному факту возбуждено административное дело, ведется поиск виновных.

Общественники сообщили, что неизвестные тоннами сваливают строительный и бытовой мусор на площадку на улице Линейной, которая является продолжением главной улицы Челябинска – проспекта Ленина.

До этого жители Чурилово безуспешно пытались привлечь внимание к проблеме. На сегодняшний день гигантскую территорию покрывают горы отходов – утеплитель, пластик, бутыли из-под воды, промышленная упаковка, деревянные паллеты и лом ЖБИ. По мнению экспертов Народного фронта, виновными в появлении несанкционированной свалки могут быть как местные производственные предприятия, так и организации, строящие новые дома в микрорайоне. Помимо этого, территория может быть привлекательной и для предпринимателей, осуществляющих вывоз отходов без лицензий.

«Задача министерства экологии – проверить все версии и привлечь виновных к ответственности, поскольку характер отходов дает повод для опасений на предмет реального ущерба для экологии и рисков эпидемиологической угрозы, ведь свалка расположена в черте города. Федеральным законом четко определен порядок сбора, транспортировки, размещения и утилизации отходов. В Челябинске отработан этот механизм, вывоз мусора осуществляется на определенные территориальной схемой обращения с отходами полигоны и сортировочные комплексы. Существование на протяжении длительного времени подобных гигантских псевдополигонов в этой связи недопустимо», – заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Общественники подчеркивают, что данная свалка должна быть ликвидирована.