21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
28.12.2021
Сергей Лихачев: В новогодние праздники регоператоры усилят контроль за вывозом мусора
24.12.2021
ЦКС: Тарифы на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области с нового года не изменятся
02.12.2021
В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов
01.12.2021
В Челябинской области гололед помешал работе мусоровозов
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022