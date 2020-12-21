В Челябинске вынесли приговор вахтеру больницы, убившему пациента

Ленинский районный суд Челябинска признал 37-летнего мужчину, работавшим вахтером в областной наркологической больнице, виновным в смерти пациента. Подсудимого приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Конфликт между вахтером ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» и пациентом произошел в ноябре 2019 года в палате отделения неотложной наркологической помощи.
«В ходе оказания помощи санитару он нанес одному из пациентов учреждения несколько ударов по туловищу, от которых наступила смерть пациента, - напомнила Наталья Мамаева. - От действий подсудимого в результате тупой травмы грудной клетки и живота наступила смерть пациента учреждения».
Свою вину мужчина отрицал. Он утверждал, что бил пациента по плечу. Вместе с тем, осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. И также находился в областной наркологической больнице на лечении от наркотической зависимости.
Ленинский суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.