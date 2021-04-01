В Челябинске взорвалась машина

В Челябинске в Ленинском районе на Барбюса взорвалась машина. С места ЧП госпитализировали мужчину.

Информация об ЧП появилась в социальных сетях. Место взрыва оцепили экстренные службы. Известно, что у водителя сильные ожоги.

В горздраве состояние пострадавшего пообещали прокомментировать в ближайшее время.