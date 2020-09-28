В Челябинске за завоз наркотиков в двигателе автомобиля посадили москвича
Житель Москвы осужден за приготовление к сбыту наркотических средств на территории Челябинска. Крупную партию «синтетики» и растительного наркотика он переправил в южноуральскую столицу в двигателе машины.
Судом Ленинского района Челябинска установлено, что подсудимый в сентябре 2020 года приобрел гашиш и синтетические наркотические средства общей массой 166 граммов, которые перевез по месту своей работы на склад автомобильных двигателей, где спрятал их в технологической полости двигателя и через транспортную компанию отправил в Челябинск.
Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, после поступления двигателя с наркотическим средством в Челябинск оно было изъято из незаконного оборота сотрудниками регионального УФСБ России.
Подсудимый вину признал в полном объеме.
Судом ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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