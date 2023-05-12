В Челябинске задержали пиротехника за испытанием взрывного устройства

В Челябинске в Каштакском бору задержан мужчина за испытанием самодельного взрывного устройства.

По данным источника в правоохранительных органах, задержание осуществляли сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они передали дело в ГУ МВД по Челябинской области.

На данный момент известно лишь то, что задержанный умел обращаться с пиротехникой. Ему может грозить срок от восьми до десяти лет за незаконное изготовление взрывчатых веществ.