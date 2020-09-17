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В Челябинске задержан молодой человек с крупной партией наркотиков

Происшествия
Сегодня, 15:05
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе имелось наркотическое вещество (мефедрон) в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор временно содержания.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования по улице Рылеева, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым в совершении грабежа.

«Заметив патрульный автомобиль, он изменил направление своего движения в сторону частного сектора и попытался скрыться, однако был задержан. Им оказался ранее судимый челябинец 1994 года рождения. На вопрос стражей порядка, имеются ли при нем запрещенные к обороту вещества, задержанный ответил утвердительно. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Прибывшие сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли из кармана брюк задержанного два свертка, обмотанных синей изолентой, а также 12 аналогичных упаковок из поясной сумки. Позднее проведенная экспертиза установила, что изъятым веществом является мефедрон массой более 5,5 грамма.

Задержанный передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемый в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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