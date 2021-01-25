«Да, пил. Имею право!» Полицейского из Октябрьского района, которого поймали пьяным за рулем, до сих пор не уволили из органов

В Челябинске задержан организатор наркопритона

Полицейские Челябинска накрыли наркопритон, который организовал у себя в квартире такой же любитель «дури». Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за распространение и употребление «синтетики».

Полицейские Челябинска задержали безработного наркомана, который организовал в своей квартире наркопритон. Его стражи порядка обнаружили квартире одного из домов, расположенном по улице Труда.

«Полицейскими было составлено четыре протокола по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных вещества. Сам челябинец, предоставлявший свое помещение для изготовления и потребления наркотиков синтетической группы, также является наркопотребителем и ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотических средств», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.