В Челябинске задержан осквернитель памятника воинам-интернационалистам

В Челябинске полицейские задержали осквернителя памятника воинам-интернационалистам.

Непосредственное участие в задержании вандала приняли сотрудники регионального управления ФСБ. Челябинцу грозит арест сроком до трех месяцев.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина нанес краской различные надписи на боевую машину десанта, которая является частью мемориала, расположенного в Ленинском районе.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в осквернении мемориала. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Вандализм», добавили в главке.

Напомним, восьмого июля в Челябинске двое молодых людей, попавших на камеру видеонаблюдения, разрисовали пропускной пункт на въезде в парк культуры и отдыха имени Гагарина. За несколько дней до этого неизвестные лица испортили в столице Южного Урала свежеокрашенную подпорную стену. В обоих случаях были поданы заявления в полицию.