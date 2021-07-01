В Челябинске задержан подросток из Дагестана, сбежавший из дома

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка из Дагестана. Он ушел из дома после ссоры с родными.

В дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте из отдела полиции города Хасавюрт Республики Дагестан поступила информация о том, что 44-летняя местная жительница обратилась с заявлением о пропаже своего несовершеннолетнего сына. Женщина сообщила, что ее 16-летний сын ушел из дома после ссоры с родными.

По имеющейся информации на имя подростка был приобретен билет на пассажирский поезд «Махачкала – Тюмень» до Екатеринбурга.

По пути следования поезда были ориентированы сотрудники линейных подразделений. В результате несовершеннолетний юноша, ушедший из дома, был снят с поезда на станции Челябинск.

Как пояснил подросток, в Екатеринбург он ехал к другу. До приезда законных представителей несовершеннолетний был помещен в социальный приют. В настоящее время он передан матери.