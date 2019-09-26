В Челябинске задержан «закладчик» с крупной партией амфетамина

В Челябинске продолжается антинаркотическая операция «Мак». В ходе ее проведения сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего местного жителя. При обыске в его машине стражи порядка обнаружили около ста свертков с амфетамином.

Сотрудники ГИБДД Челябинска остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ -2108. В ходе общения с полицейскими пассажир сильно нервничал, поэтому стражами порядка было принято решение досмотреть его личные вещи. У мужчины обнаружено и изъято 90 свертков с амфетамином общей массой около 80 граммов.

«Полицейскими установлено, что задержанный через сеть Интернет получил информацию от неустановленного лица о местонахождении наркотического средства в лесополосе, забрал его, и в дальнейшем намеривался сбыть неустановленным лицам на территории Челябинской области», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.