В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих

Челябинские полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении ночных нападений на местных жителей.

Молодые люди в возрасте от 18 лет до 21 года не гнушались ничем. Одного из пострадавших они раздели, чтобы забрать у него спортивный костюм. Среди задержанных - две девушки.

«Полицейскими установлено, что подозреваемые в ночное время во дворах домов по улице 40 лет Победы совершили два открытых хищения чужого имущества, одно из которых - с применением насилия в отношении местных жителей. Предметами хищения стали личные вещи и сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении двух ранее судимых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ранее не судимые девушки находятся под домашним арестом.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.