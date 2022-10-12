В Челябинске задержана мошенница-курьер

Полицейские Челябинска задержали участницу мошеннической аферы, похитившую деньги у двух пенсионеров. Она их обманывала на по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В полицию Челябинска обратились две местные жительницы 79 и 88 лет с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. Потерпевшие пояснили, что им звонили неизвестные и рассказывали об их родственниках, ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Для их лечения необходимы денежные средства. Пожилые женщины, поверив злоумышленникам, передали прибывшей за деньгами девушке почти 50 000 и 100 000 рублей.

«Полицейскими была задержана неработающая, ранее не судимая местная жительница. Она рассказала, что в одном из мессенджеров ей поступило предложение от неизвестных лиц о работе, которая заключалась в том, чтобы забирать в определенных адресах деньги и переводить их через банкомат на указанные номера. Предварительно челябинка пояснила полицейским, что ранее видела сюжет о задержании оперативниками курьера, зарабатывающего аналогичным противоправным способом, однако этот факт ее не остановил», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении задержанной в районном отделе полиции возбуждены уголовные дела.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции призывают челябинцев проявлять бдительность. В подобных ситуациях необходимо сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не отвечает, стоит позвонить кому-либо еще из вашего окружения, чтобы человек со стороны смог объективно оценить происходящее. В случае, если вы лишились денежных средств, незамедлительно сообщите в полицию.