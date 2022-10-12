12.10.2022
«Урок здоровья» для школьников
12.10.2022
Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ
12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
12.10.2022
В Челябинске задержана мошенница-курьер
12.10.2022
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
12.10.2022
ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть
В Челябинске задержана мошенница-курьер
11.10.2022
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан
15.09.2022
Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области
10.09.2022
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022