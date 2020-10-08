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В Челябинске задержаны пьяные молодые люди, толкавшие угнанный автомобиль

Происшествия
Сегодня, 18:37
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска по «горячим следам» задержали подозреваемых в угоне «Волги». Ими оказались молодые люди 18-ти и 21-го года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парням грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции Челябинска, находясь ночью на маршруте патрулирования в Металлургическом районе, заметили, что двое молодых людей толкают автомашину со двора дома по улице Шоссе Металлургов. Заметив сотрудников полиции, молодые люди попытались скрыться.

Как сообщил собственный источник, парни были пьяны.

«Полицейскими установлено, что у подозреваемых возник умысел на завладение транспортным средством без цели хищения, однако открыть данную автомашину без подручных средств они не смогли и решили оттолкать ее в безлюдное место, после чего повторить попытку», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД полиции по городу Челябинску Марина Талипова.

Начальник отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску Анатолий Шабанов призвал горожан к бдительности.

По его словам, не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Не стоит оставлять ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта.

«Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - отметил Анатолий Шабанов.

В случае совершения преступления необходимо незамедлительно обратиться в полицию с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам» по телефону службы «02» или непосредственно в дежурную часть районного отдела полиции, на территории которого совершено преступление. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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