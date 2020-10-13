В Челябинске загорелась Газель
Происшествия
Сегодня, 12:16
В Челябинске пожарные оперативно потушили возгорание Газели. Погибших и пострадавших нет.
ЧП произошло сегодня, 13 октября, на перекрестке улиц 250 Челябинска и Татищева. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, произошло возгорание Газели. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Причины устанавливаются.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.
Происшествия
09.10.20 11:10
Происшествия
30.07.20 15:44
Происшествия
29.07.20 14:17
Среда обитания
28.07.20 12:33
09.10.20 19:20
Общество
Сегодня, 12:39
Новости
Сегодня, 13:38
Происшествия
Сегодня, 12:09
Федерация
Сегодня, 11:58
Федерация
Сегодня, 11:39
Происшествия
Сегодня, 11:35
Федерация
Материалы рубрики
Сегодня, 13:38
Происшествия
Сегодня, 11:39
Происшествия
Сегодня, 10:59
Происшествия
Вчера, 18:06
Происшествия
Вчера, 17:48
Происшествия