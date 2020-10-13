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В Челябинске загорелась Газель

Происшествия
Сегодня, 12:16
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске пожарные оперативно потушили возгорание Газели. Погибших и пострадавших нет.

ЧП произошло сегодня, 13 октября, на перекрестке улиц 250 Челябинска и Татищева. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, произошло возгорание Газели. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Причины устанавливаются.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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