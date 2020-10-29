ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске женщина убила себя на глазах у прохожих

Происшествия
Сегодня, 15:54
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске проводится проверка по факту смерти женщины, которая покончила с собой на глазах у прохожих. Они пытались оказать ей помощь до приезда медиков, но их старания не увенчались успехом.

Трагедия произошла в Курчатовском районе Челябинска. Женщина, на вид которой примерно 60-65 лет, покончила с собой на глазах у прохожих. Она нанесла себе ножевые ранения, которые оказались смертельными.

«По данному факту проводится проверка. Оснований говорить о том, что смерть женщины носит криминальный характер, пока нет», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Среда обитания
26.10.20 11:22
Диалог налаживается?
В Челябинске состоялся четвертый митинг в защиту городского бора
Происшествия
23.10.20 09:58
Оперативники ищут младенца, тело которого родители скинули в реку Миасс
Происшествия
19.10.20 13:13
Охраннику, убившему инструктора по дайвингу на базе отдыха в Карабаше, предъявлено обвинение
Происшествия
13.10.20 10:59
В Троицке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избивал маленького сына
Вчера, 15:21
ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Вчера, 14:16
Прокуратуру не устроил приговор Тефтелеву
Вчера, 13:19
В Челябинске уничтожено три с половиной центнера опасной рыбы
Вчера, 11:33
В Кыштыме преподавателей и студентов колледжа эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе
Вчера, 11:03
Экс-главу Челябинска Тефтелева отправили в колонию строгого режима
27.10.20 17:23
Часть домов жителей Коркино и Розы до сих пор остается без электричества
27.10.20 17:13
Прокурор требует для Тефтелева шесть с половиной лет лишения свободы
27.10.20 16:17
Испортил будущее: в Златоусте задержан подросток, который ограбил своих знакомых
27.10.20 13:46
Прокуратура Кусинского района нашла сайт, где учили делать взрывчатку
27.10.20 12:32
Экс-полицейского из Усть-Катава, который сообщал данные об умерших «похоронщикам», отправили в колонию
Среда обитания
Сегодня, 10:15
Оставьте лес в покое
Инициативу ОНФ о введении моратория на любую застройку челябинского бора поддержала генпрокуратура РФ
Общество
Сегодня, 16:44
Депутаты поддержали предложение Мякуша о поощрении медиков за борьбу с ковидом
Новости
Сегодня, 16:18
Общество
Полиция Челябинска: С ненавистью и ксенофобией нам не по пути
Сегодня, 16:13
Экономика
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%
Сегодня, 15:35
Общество
МегаФон ради своих абонентов готовится сделать шаг в космос
Сегодня, 15:29
Происшествия
В Каслях за деньги можно было получить липовое свидетельство об обучении в автошколе
Сегодня, 14:42
Общество
На стенах жителей дома в Южноуральске выросли поганки
Материалы рубрики
Сегодня, 15:29
Происшествия
В Каслях за деньги можно было получить липовое свидетельство об обучении в автошколе
Сегодня, 12:03
Происшествия
В Челябинске ОМОН задержал сбытчика фальшивок
Сегодня, 10:27
Происшествия
В Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело о хищении денег, сданных родителями на питание школьников
Вчера, 16:46
Происшествия
Пенсионерка из Златоуста ночью сбрасывала с балкона свертки с деньгами аферистам
Вчера, 16:41
Происшествия
Сделка по продаже земель на озере Увильды признана недействительной
Теги
СКР
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика