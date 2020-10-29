В Челябинске женщина убила себя на глазах у прохожих

В Челябинске проводится проверка по факту смерти женщины, которая покончила с собой на глазах у прохожих. Они пытались оказать ей помощь до приезда медиков, но их старания не увенчались успехом.

Трагедия произошла в Курчатовском районе Челябинска. Женщина, на вид которой примерно 60-65 лет, покончила с собой на глазах у прохожих. Она нанесла себе ножевые ранения, которые оказались смертельными.

«По данному факту проводится проверка. Оснований говорить о том, что смерть женщины носит криминальный характер, пока нет», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства Российской Федерации.