В Челябинской области агрессивные «силовики» атакуют южноуральцев

В Челябинской области аферисты придумывают все новые способы обмана южноуральцев. В новом году мошенники решили изменить тактику. Теперь они из доброжелательных «сотрудников» банка превратились в агрессивных якобы работников ФСБ и полиции. Испуганные жители делают все, что им говорят аферисты и лишаются своих денег. Причем они звонят жертвам с номеров, которые у пострадавших высвечиваются, как телефоны якобы силовиков.

За первые дни нового года доверчивые южноуральцы перевели аферистам порядка трех с половиной миллионов рублей. При этом многие из жертв неоднократно слышали о схемах дистанционного хищения денег и ошибочно полагали, что с ними уж точно такого не произойдет. Но схема обмана немного меняется. Кроме того, сейчас аферисты стали применять метод подмены телефонных номеров. Они используют сервисы, которые способны имитировать номер телефона любой организации.

«В последнее время для убедительности южноуральцам звонят якобы представители правоохранительных органов и сообщают о расследованиях в отношении мошенников, которые пытались оформить на граждан онлайн кредиты или снять сбережения. В некоторых случаях мнимые представители силовых ведомств даже проявляют агрессию. В дальнейшем, из-за страха потерять свои сбережения и, не желая выплачивать займы, доверчивые граждане следуют всем указаниям мошенников – оформляют кредиты и переводят средства через банкоматы по реквизитам, которые им диктуют по телефону», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Эти потерпевшие перевели аферистам полмиллиона рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мошенники подменяют номера. Так, жительнице Златоуста аферисты позвонили и также представились якобы сотрудниками полиции. У женщины не было никаких сомнений, потому что на телефоне при звонке высветилось «ГУ МВД России по Челябинской области». Звонивший якобы с этого номера сообщил женщине, что в отношении нее написано заявление в полицию по факту мошенничества. Тогда потерпевшая осознала, что ее «разводят» мошенники. Только спустя некоторое время потерпевшие понимают, что стали жертвами обмана и обращаются в полицию.

А в Челябинске женщина перевела на счет злоумышленникам более 100 тысяч рублей. Она поверила позвонившей незнакомке, представившейся должностным лицом государственной структуры и сообщившей о якобы полагающейся ей солидной денежной компенсации. Еще одной жертвой телефонных мошенников стала коммерческая организация из Ашинского района. Незнакомцы под предлогом участия в благотворительной деятельности похитили у фирмы почти 300 тысяч рублей.

Но и старые схемы мошенничества никто не отменял. Так, житель Агаповского района рассчитывал поправить свое финансовое положение путем инвестирования на виртуальной платформе ценных бумаг. Соответствующее заманчивое предложение от незнакомцев о сотрудничестве он обнаружил у себя в электронной почте.

«Следуя инструкции, мужчина зарегистрировался на указанном сайте и положил на счет первоначальный взнос в размере 11 тысяч рублей. После этого с ним по телефону стали связываться так называемые кураторы, которые убеждали его увеличивать переводы, обещая существенную прибыль. В течение двух недель мужчина, следуя советам незнакомцев, оформил два кредита в разных банках и перевел заработную плату. В общей сложности в сомнительный бизнес южноуралец вложил более 350 тысяч рублей», - добавили в региональном полицейском главке.

«По схожей схеме своих денег лишились двое жителей Златоуста, которые решили заработать на биржевых ставках. Поддавшись влиянию звонивших незнакомцев, которые предлагали соблазнительную возможность дополнительного легкого заработка, потерпевшие отдали злоумышленникам на двоих почти два миллиона 200 тысяч рублей. Прибыли получить им не удалось, как и вернуть вложенные средства. Кураторы перестали выходить на связь», - рассказала официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские Челябинской области еще раз напоминают жителям региона, что при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывать разговор и звонить в банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.