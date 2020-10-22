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В Златоусте аферисты представляются сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области

Происшествия
Сегодня, 10:41
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Автор: 
Инна Шемаева

В полицию Златоуста (Челябинская область) обратилась местная жительница, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником регионального полицейского главка и сообщил, что в полиции на нее заведено уголовное дело по факту мошенничества. Это произошло в тот момент, когда женщины уже начала переводить деньги аферистам.

Местной жительнице позвонила неизвестная и представилась работницей банка. Мошенница сообщила пенсионерке, что на нее оформлены кредиты в размере 650 тысяч рублей, но они незаконные. Чтобы аферисты не получили денежные средства, необходимо оформить заявку самой и получить деньги. Потерпевшая стала выполнять указания мошенников. Женщина, не дождавшись одобрения кредита, пришла, как ей и велели к банкомату, сняла личные средства в сумме 17 000 рублей и 15 000 рублей из них направила на указанный мошенниками номер. Все это время мошенники звонили и уточняли действия женщины.

«Вернувшись домой, злоумышленники решили не отпускать потерпевшую из психологической ситуации и дополучить всю желаемую сумму. Они позвонили еще раз, на этот раз на телефоне высветилось название «ГУ МВД России по Челябинской области». Звонивший якобы с этого номера сообщил женщине, что в отношении нее написано заявление в полицию по факту мошенничества. Тогда потерпевшая осознала, что ее «разводят» мошенники. Не дождавшись окончания разговора, она отключила звонок», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Ранее в Златоусте аферисты, представляясь сотрудниками ФСБ, пытались заставить женщину перевести им деньги. Несмотря на многочисленные телефонные атаки мошенников, а звонков было более 20, она не поддалась на их уловки и сохранила все свои сбережения.

«Мошенники могут позвонить с любого номера телефона, с которого вы только пожелаете. Это может быть и официальный номер банка, ведомства, вашего знакомого. Самое главное, чтобы вы вовремя отключились и перезвонили на телефон горячей линии банка или обратились лично в ближайшее отделение», - добавила Ольга Аристова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области активизировались мошенники, которые рассылают письма в различные организации от лица правительства региона с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив или программ.

В январе 2020 года аферисты (от имени и якобы по поручению главы Челябинска Натальи Котовой) собирали деньги в благотворительный фонд.

В ноябре 2019 года мошенники звонили бизнесменам и руководителям фирм от имени прокуроров. Аферисты вымогали дорогой коньяк и деньги. Взамен обещали помочь урегулировать вопрос с надзорными проверками.

В начале сентября 2019 года мошенники представлялись главами городов и районов.

В сентябре аферисты прикрывались именем вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука.

Добавим, что в Челябинской области в условиях объявленного режима повышенной готовности рост сообщений о мошенничестве увеличился на 200 процентов.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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