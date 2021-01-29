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В Челябинской области дело призывника, уклонившегося от армии, ушло в суд

В Златоусте Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего Кирилла Чермышенцева, который игнорировал повестки в военкомат.

Об этом сообщил старший помощник СУ СКР региона Владимир Шишков.

По версии следствия, в 2019 году у Чермышенцева закончилась отсрочка от прохождения военной службы. «Он, не имея законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу, неоднократно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу», - рассказал Шишков.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

В СК завершили расследование уголовного дела, в связи с чем его направили в суд.