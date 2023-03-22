В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»

В Челябинской области сегодня, 22 марта, КАМАЗ смял «Тойоту», два пассажира которой в результате жесткого столкновения получили телесные повреждения.

Авария с пострадавшими произошла в половине второго дня на 109-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» на территории Каслинского района.

Водитель 1986 года рождения на «Тойоте» врезался в остановившийся впереди в попутном направлении (на запрещающий сигнал светофора) КАМАЗ с полуприцепом под управлением его ровесника, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области. В результате столкновения досталось, конечно же, иномарке.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП. Известно, что оба автомобиля – и легковой, и грузовой – ехали со стороны Екатеринбурга по направлению к Челябинску.