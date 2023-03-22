22.03.2023
«Единая Россия» оценила качество капремонта в детской поликлинике №6 Челябинска
22.03.2023
В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»
22.03.2023
В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних
22.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
22.03.2023
Российское историческое общество высоко оценило книгу «Александр I на Урале»
22.03.2023
Челябинские журналисты сразились в игре «Ключевая ставка»
В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»
19.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека
13.02.2023
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023