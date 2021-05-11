В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе

В Миассе (Челябинская область) 60-летний водитель маршрутного такси сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка госпитализировали, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 10 мая, в 14 часов в районе дома №40 на улице Керченская.

«Водитель, управляя автомобилем «ЛУИДОР», при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Миасса.

В итоге девочку, которая получила травмы, увезли в хирургическое отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.