В Челябинской области на поле экстренно сел самолет

В Челябинской области совершило вынужденную посадку на поле воздушное судно малой авиации АН-2.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, чрезвычайное происшествие произошло в субботу, пятого июня, около поселка Сухтелинский.

Самолет Ан-2 вылетел с аэродрома Калачево и держал курс до аэродрома Агаповка. На борту воздушного судна находилось восемь человек: капитан, пилот, механик, врач и четыре парашютиста (планировалось, что они будут совершать воздушные прыжки).

В ходе полета резко повысилась температура двигателя и пилот принял решение об экстренной посадке на поле с связи технической неисправностью воздушного судна.

«Жертв и пострадавших нет. В настоящее время производится осмотр технического состояния воздушного судна», - сообщили в прокуратуре.

Карталинская транспортная проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

ФОТО: "Прыжки с парашютом в Челябинске/Калачево" ВКонтакте