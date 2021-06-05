05.06.2021
В Златоусте семейная пара «напала» на подметально-уборочную машину
05.06.2021
Южноуральские спасатели-водолазы подняли со дна озера Тургояк 250 килограммов мусора
05.06.2021
В Челябинской области начались массовые проверки мотоциклистов
05.06.2021
В Челябинске задержан пьяный водитель электросамоката
05.06.2021
В Челябинской области на поле экстренно сел самолет
05.06.2021
Число поборовших ковид южноуральцев превысило 58 тысяч
В Челябинской области на поле экстренно сел самолет
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021