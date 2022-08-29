В Челябинской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми

В Челябинской области вечером 28-го августа загорелся автомобиль «Рено Меган», в котором находились женщина-водитель и двое детей. К счастью, никто не пострадал.

ЧП произошло около семи часов вечера на 1677 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Семья ехала из Усть-Катава в Челябинск. Во время движения по трассе водитель почувствовала запах гари, остановилась на обочине, после чего произошло возгорание моторного отсека.

К месту происшествия подъехал экипаж ДПС ГИБДД, оказав попавшим в беду южноуральцам необходимую помощь. Стражи порядка также вызвали эвакуатор.

Неравнодушный водитель вызвался помочь семье и подвезти их до Челябинска.