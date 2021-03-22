В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов

В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?

В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках

В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов

В понедельник, 22 марта, рано утром в Челябинской области грузовой поезд сошел с рельсов. По данному факту проводится процессуальная проверка.

«По предварительным данным, 22 марта 2021 года в четыре часа восемь минут на 338 километре восьмого пикета перегона станций Буранная – Гумбейка Южно-Уральской железной дороги произошел сход колесной пары локомотива грузового поезда. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Сейчас на месте работают сотрудники транспортной полиции и следователь Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления. Они осматривают место, где поезд сошел с рельсов и опрашивают работников локомотивной бригады.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром в субботу, 20 марта, на станции «Чебаркуль» Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд сбил 16-летнюю девушку, которая переходила пути, слушая музыку в наушниках. Пострадавшая скончалась на месте.

В четверг, 18 марта, грузовой поезд протаранил автомобиль «Камаз», который выехал на пути в районе железнодорожной станции «Полетаево-2». Водитель грузовика погиб. По всем фактам происшествий на железнодорожных путях проводится проверка.

Фото: Уральское СУ на транспорте СКР